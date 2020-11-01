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Навстречу Вселенной: лучшие космические фото октября

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  • Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС.
  • Объект J025157.5+600606 в созвездии Кассиопеи.
  • Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
  • Пустыня Сахара, снятая с борта МКС российским космонавтом Иваном Вагнером.
  • Оползень в кратере Кеплер на видимой стороне Луны.
  • Спиральная галактика NGC 5643 с перемычкой (SBc) в созвездии Волка.
  • Стыковка корабля Союз МС-17 с Международной космической станцией.
  • Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.
  • Галактика NGC 2799 в созвездии Рысь, снятая космическим телескопом Хаббл.
  • Поверхность Марса.
  • Спиральная галактика NGC 1365 в созвездии Печь, снятая космическим телескопом Хаббл.
  • Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К.
  • Строительство стартового стола для Ангары, снятое с борта МКС российском космонавтом Сергеем Рыжиковым.
Корабль "Союз МС", пристыкованный к МКС.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/01/15299759.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201101/15300498.html

Какими видят космонавты Сахару и вулканы Камчатки, как выглядят поверхность Марса и оползень в кратере Кеплер на видимой стороне Луны — узнаете, посмотрев фотоленту.

Космическое пространство продолжает удивлять жителей Земли и поражать воображение. Созвездия, галактики, черные дыры — даже от мыслей о них захватывает дух.

Листайте самые эффектные кадры октября.

Теги:
лучшее фото, фотография, фотолента, Космос



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Корабль Союз МС, пристыкованный к МКС.
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