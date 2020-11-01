Навстречу Вселенной: лучшие космические фото октября

Космическое пространство продолжает удивлять жителей Земли и поражать воображение. Созвездия, галактики, черные дыры — даже от мыслей о них захватывает дух.
Листайте самые эффектные кадры октября.
Какими видят космонавты Сахару и вулканы Камчатки, как выглядят поверхность Марса и оползень в кратере Кеплер на видимой стороне Луны — узнаете, посмотрев фотоленту.
Космическое пространство продолжает удивлять жителей Земли и поражать воображение. Созвездия, галактики, черные дыры — даже от мыслей о них захватывает дух.
Листайте самые эффектные кадры октября.
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С 1 мая 2020 года в республике отменено государственное регулирование розничных цен на бензин АИ-80 и дизтопливо, в том числе марки "ЭКО".
РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Постепенно возобновлять полеты начали с августа.
Меры приняты в целях рационального использования земельных участков, особенно земель оздоровительного и рекреационного назначения, повышения эффективности использования объектов госсобственности в туристических районах республики.
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