Самые удивительные места России — фотолента

Их должен увидеть не только путешественник или фотограф, но и каждый житель России! Смотрите фотоленту!

Россия - огромная страна, и многие туристы могли побывать в самых разных местах, но какие-то пропустить.

Для этого мы сделали подборку самых удивительных мест страны в волшебных снимках.

Их должен увидеть не только путешественник или фотограф, но и каждый житель России! Смотрите фотоленту!