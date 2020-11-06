Самые удивительные места России — фотолента

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Их должен увидеть не только путешественник или фотограф, но и каждый житель России! Смотрите фотоленту!
Россия - огромная страна, и многие туристы могли побывать в самых разных местах, но какие-то пропустить.
Для этого мы сделали подборку самых удивительных мест страны в волшебных снимках.
Их должен увидеть не только путешественник или фотограф, но и каждый житель России! Смотрите фотоленту!