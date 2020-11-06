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Самые удивительные места России — фотолента

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© Sputnik / Ilya Timin
Экспедиция полярной экспедиционной яхты "Петр Первый" на острове Кижи.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/06/15334040.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201106/15335212/Samie-udivitelnie-mesta-Rossii-photo.html

Их должен увидеть не только путешественник или фотограф, но и каждый житель России! Смотрите фотоленту!

Россия - огромная страна, и многие туристы могли побывать в самых разных местах, но какие-то пропустить.

Для этого мы сделали подборку самых удивительных мест страны в волшебных снимках.

Их должен увидеть не только путешественник или фотограф, но и каждый житель России! Смотрите фотоленту!

Теги:
природа, Россия, Россия, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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