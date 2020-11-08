Мечта всех женщин и секс-символ XX века: Ален Делон отмечает 85-летие — фото

Главный секс-символ 60-х — 80-х начал свой путь в кино в далеком 1956-м, когда ему был всего 21 год.

Друзья будущей звезды посоветовали показать ему показать свои фотографии кинопродюсерам, однако те не видели его в актерской индустрии. Делону говорили, что он слишком красив.

Однако упорство и труд сделали свое дело. Сперва актеру доставались небольшие роли, однако уже в 1960-м к нему пришла мировая слава — он сыграл в фильмах "На ярком солнце" и "Рокко и его братья".

Популярность была бешеная.

Затем Делон появился в таких популярных фильмах, как "Затмение" режиссера Микеланджело Антониони и "Самурай" Жана-Пьера Мельвиля.

Однако, пожалуй, самыми популярными картинами с участием актера стали "Черный тюльпан" и детективная история "Бассейн".

Всего покоритель женских сердец снялся в около 100 фильмах.

Магнетическая красота и обаяние Делона разбили сердца многих женщин. СМИ называли его роман с немецкой актрисой Роми Шнайдер любовной историей века, однако отношения пары завершились так же стремительно, как и начались. Актер был женат всего один раз — на актрисе Натали Бартелеми, но самые долгие отношения продлились около 13 лет — с французской актрисой Мирей Дарк.

А отношения актера с моделью Розали Ван Бремен, с которой он познакомился в 1987 году, продлились около десяти лет.

Самые яркие архивные снимки одного из главных секс-символов XX века смотрите в нашей фотоленте!