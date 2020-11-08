15:31 08 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Фото

Мечта всех женщин и секс-символ XX века: Ален Делон отмечает 85-летие — фото

Получить короткую ссылку
88 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • На снимке 1959 года Роми Шнайдер и Ален Делон в аэропорту Орли
  • Ален Делон и Роми Шнайдер в фильме Кристина
  • Ален Делон в фильме Слабые женщины (1959)
  • Ален Делон в фильме На ярком солнце
  • Роми Шнайдер с Аленом Делоном на вилле в Моркоте на Луганском озере, где состоялась их 22 марта 1959 года
  • Ален Делон в фильме Лукино Висконти Рокко и его братья
  • Ален Делон с женой Натали Бартелеми
  • Ален Делон в фильме Черный тюльпан (1964) режиссера Кристиана-Жака
  • Двухмесячный Энтони Делон вместе со своими родителями, звездой европейского кино Аленом Делоном и его женой Натали
  • Итальянский актер Лино Вентура, французский кинорежиссер Роберт Энрико, актер Ален Делон и канадская актриса Джоанна Симкус
  • Ален Делон и Роми Шнайдер в Каннах 12 августа 1968 года
  • Ален Делон и Роми Шнайдер в фильме Бассейн
  • Ален Делон на съемочной площадке фильма Сицилийский клан
  • Ален Делон в аэропорту Орли с коллегами по фильму Мэдли (1970) Джейн Дэвенпорт и Памелой Хантингтон
  • 35-летний Ален Делон смотрит на себя в зеркало перед съемками
  • Ален Делон в вестерне Красное солнце
  • Ален Делон и Анни Жирардо в фильме Лечение шоком
  • Ален Делон и актриса Мирей Дарк
  • Ален Делон во время телешоу на французском канале TF1 в Париже
  • Ален Делон, его партнерша по фильму Возвращение Казановы Эльза Лунгини и его подруга, голландская модель Розали Ван Бримен
© AFP 2018 / -
На снимке 1959 года Роми Шнайдер и Ален Делон в аэропорту Орли. СМИ называли роман Делона и Шнайдер любовной историей века.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/08/15351256.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201108/15352589.html

Сегодня, 8 ноября, Ален Делон отмечает юбилей — великому французскому актеру исполнилось 85 лет.

Главный секс-символ 60-х — 80-х начал свой путь в кино в далеком 1956-м, когда ему был всего 21 год.

Друзья будущей звезды посоветовали показать ему показать свои фотографии кинопродюсерам, однако те не видели его в актерской индустрии. Делону говорили, что он слишком красив.

Однако упорство и труд сделали свое дело. Сперва актеру доставались небольшие роли, однако уже в 1960-м к нему пришла мировая слава  — он сыграл в фильмах "На ярком солнце" и "Рокко и его братья".

Популярность была бешеная.

Затем Делон появился в таких популярных фильмах, как "Затмение" режиссера Микеланджело Антониони и "Самурай" Жана-Пьера Мельвиля. 

Однако, пожалуй, самыми популярными картинами с участием актера стали "Черный тюльпан" и детективная история "Бассейн".

Всего покоритель женских сердец снялся в около 100 фильмах. 

Магнетическая красота и обаяние Делона разбили сердца многих женщин. СМИ называли его роман с немецкой актрисой Роми Шнайдер любовной историей века, однако отношения пары завершились так же стремительно, как и начались. Актер был женат всего один раз — на актрисе Натали Бартелеми, но самые долгие отношения продлились около 13 лет — с французской актрисой Мирей Дарк.

А отношения актера с моделью Розали Ван Бремен, с которой он познакомился в 1987 году, продлились около десяти лет.

Самые яркие архивные снимки одного из главных секс-символов XX века смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
день рождения, шоу-бизнес, Кино, кинематограф



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ален Делон в фильме На ярком солнце
Мечта всех женщин и секс-символ XX века: Ален Делон отмечает 85-летие — фото
В Европе открылась первая пекарня на солнечных батареях — видео
Экспортная география: статистика по бизнесу



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться