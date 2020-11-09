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Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу

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  • Сенатор Джозеф Байден (демократ) позирует, 14 апреля 1975
  • Джо Байден с сыновьями Бо слева и Хантером и его будущая жена Джилл
  • Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
  • Вице-президент Джозеф Байден говорит на лестнице мемориала Линкольна
  • Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор от штата Иллинойс Барак Обама (слева) с женой Мишель (2-я слева) и избранный вице-президентом сенатор от штата Делавэр Джо Байден (справа) и его жена Джилл.
  • Президента Барака Обама, его жену Мишель (слева), вице-президента Джозефа Байдена (2-справа) и его жену Джилл (справа) сопровождает генерал-майор Ричард Роу
  • Премьер-министр России Владимир Путин (справа) пожимает руку вице-президенту США Джо Байдену
  • Президент России Дмитрий Медведев (слева) беседует с вице-президентом США Джо Байденом
  • Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
  • Кандидат в президенты от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / UNCREDITED
Джо Байден шел к президентству 47 лет, несколько раз выдвигая свою кандидатуру на выборах в США.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201109/15357726/Yurist-demokrat-i-opytnyy-politik-kak-Dzho-Bayden-stal-prezidentom-SShA.html

В США подвели итоги самых непредсказуемых выборов президента страны. После подсчета голосов победителем признан представитель демократов, юрист по образованию Джо Байден.

Борьба за президентское кресло в этом году была напряженная. Кандидат от Демократической партии Джо Байден хоть и опережал своего соперника, республиканца Дональда Трампа, но аналитики отдавали победу действующему лидеру США. Дело в том, что итоги выборов подводятся по результатам голосования выборщиков, мнение которых не всегда демонстрирует желания избирателей.

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Для победы кандидату в президенты достаточно было заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков. Изначально было известно, что Байден гарантировано получит 232 голоса, а Трамп - 125. Но исход президентских выборов всегда решают колеблющиеся штаты, как это и случилось в этом году: Байдену удалось перехватить те регионы, где лидировал Трамп, и благодаря этому прийти к победе.

Джо Байден шел к президентству 47 лет, несколько раз выдвигая свою кандидатуру на выборах в США.




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