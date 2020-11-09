Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу

Борьба за президентское кресло в этом году была напряженная. Кандидат от Демократической партии Джо Байден хоть и опережал своего соперника, республиканца Дональда Трампа, но аналитики отдавали победу действующему лидеру США. Дело в том, что итоги выборов подводятся по результатам голосования выборщиков, мнение которых не всегда демонстрирует желания избирателей.

Для победы кандидату в президенты достаточно было заручиться поддержкой 270 из 538 членов коллегии выборщиков. Изначально было известно, что Байден гарантировано получит 232 голоса, а Трамп - 125. Но исход президентских выборов всегда решают колеблющиеся штаты, как это и случилось в этом году: Байдену удалось перехватить те регионы, где лидировал Трамп, и благодаря этому прийти к победе.

Джо Байден шел к президентству 47 лет, несколько раз выдвигая свою кандидатуру на выборах в США.