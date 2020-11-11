Портрет Хабиба Нурмагомедова и философия: путь узбекского художника

Талантливый художник Шухрат Уринбаев живет в одном из самых живописных районов Ферганской области - в поселке Чимион.

У Шухрата не было обучения на дому, и до 8-го класса он не ходил в школу. По счастливому стечению обстоятельств его покойный отец принимал участие в хашаре в одной из школ кишлака. Тогда он показал учителям работы сына, и те были удивлены. С этого момента Шухрат пошел в школу.

Больше всего он любит рисовать портреты людей. Шухрат Уринбаев рисует абсолютно всем: акварелью, карандашами, фломастерами.

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