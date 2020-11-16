Девушки, веселье и история: что происходит в этнодеревне "Слобожанщина" - фото

Уникальный комплекс включает в себя этнодеревню, созданную по образцу XVII века, на территории парка обустроили шесть аутентичных хат-мазанок. Смотрите фотоленту!

В Белгородской области открылся историко-культурный комплекс "Слобожанщина".

Уникальный комплекс, расположенный в селе Колотиловка Краснояружского района, включает в себя этнодеревню, созданную по образцу XVII века, на территории парка обустроили шесть аутентичных хат-мазанок.

Окна и двери домиков выполнены из дерева, точь-в-точь как в старину, а все инженерные коммуникации спрятаны от глаз посетителей, чтобы не нарушить историческую атмосферу.

Каждый домик рассказывает о ремесле винокура, иконописца, гончара, маслобоя, бондаря и кожевенника. Домики оборудованы инструментами каждого из ремесел, что позволит проводить мастер-классы и погрузиться в атмосферу "Слобожанщины".

Смотрите фотоленту!