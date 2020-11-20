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Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото

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© Sputnik / Ilya Averyanov
Ледяной дождь во Владивостоке, прошедший в ночь на 19 ноября, парализовал весь город. 
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/14/15444860.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201120/15445477/Posledstviya-ledyanogo-dojdya-v-Rossii-photo.html

Гололед и метель также ожидаются в Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях. Смотрите фотоленту!

Ледяной дождь во Владивостоке, прошедший в ночь на 19 ноября, парализовал весь город. 

В нескольких районах отключено электричество. Причиной этого стали поваленные деревья и оборванные провода, которые обледенели из-за дождя. Упавшие ледяные ветки также повредили автомобили и перекрыли дороги. На данный момент по всему городу насчитывается более 50 таких препятствий на основных дорогах.

Ледяной дождь прошел и в Москве. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, дороги покрылись коркой, передвигаться по ним даже утром удается с большим трудом. Спасатели просят водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов призывают быть осторожными и не торопиться.

Гололед и метель также ожидаются в Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

Смотрите фотоленту!

Теги:
Россия, Россия, Ледяной дождь, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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