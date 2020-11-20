Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото

Гололед и метель также ожидаются в Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях. Смотрите фотоленту!

Ледяной дождь во Владивостоке, прошедший в ночь на 19 ноября, парализовал весь город.

В нескольких районах отключено электричество. Причиной этого стали поваленные деревья и оборванные провода, которые обледенели из-за дождя. Упавшие ледяные ветки также повредили автомобили и перекрыли дороги. На данный момент по всему городу насчитывается более 50 таких препятствий на основных дорогах.

Ледяной дождь прошел и в Москве. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду, дороги покрылись коркой, передвигаться по ним даже утром удается с большим трудом. Спасатели просят водителей не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов призывают быть осторожными и не торопиться.

Гололед и метель также ожидаются в Тверской, Костромской, Ярославской, Владимирской и Ивановской областях.

Смотрите фотоленту!