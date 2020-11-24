Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента

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Лесная красавица: в Ташкенте начали украшать главную ёлку страны — фото В настоящее время завершены работы по украшению верхней части каркаса. Кроме того, уже задекорированы небольшие ели, расположенные недалеко от основной гостьи зимней сказки. 40