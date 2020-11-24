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Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента

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Возглавил рейтинг самых сексуальных мужчин года актер Майл Б. Джордан, известный по ролям в фильмах "Черная пантера", "Станция "Фрутвейл" и "Фантастическая четверка".
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201124/15467276/Samie-goryachie-mujchini-2020-po-versii-People-photo.html

Естественно, рейтинг этого года не обошелся без Дуэйна Джонсона и Брэда Питта. Смотрите нашу фотоленту!

Журнал People назвал самых сексуальных мужчин 2020-го, а возглавил рейтинг актер Майкл Б. Джордан.

В этом году в список попали абсолютно разные актеры, музыканты и журналисты.

Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной по версии People >>

Естественно, рейтинг не обошелся без Дуэйна Джонсона и Брэда Питта.

Смотрите фотоленту!

 

Теги:
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Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента
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