Самые горячие мужчины 2020 года по версии People - фотолента

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/18/15466496.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201124/15467276/Samie-goryachie-mujchini-2020-po-versii-People-photo.html
Естественно, рейтинг этого года не обошелся без Дуэйна Джонсона и Брэда Питта. Смотрите нашу фотоленту!
Журнал People назвал самых сексуальных мужчин 2020-го, а возглавил рейтинг актер Майкл Б. Джордан.
В этом году в список попали абсолютно разные актеры, музыканты и журналисты.
Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной по версии People >>
Естественно, рейтинг не обошелся без Дуэйна Джонсона и Брэда Питта.
Смотрите фотоленту!