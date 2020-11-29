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Храм майя, пещеры, обломки кораблей: как выглядит глубочайший в мире бассейн

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  • Дайверы в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
  • Дайвер виден в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
  • Сотрудник чистит самый глубокий в мире бассейн Deepspot в Польше.
  • Дайвер в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
  • Храм майя в бассейне Deepspot в Польше.
  • Дайвер в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
  • Работник чистит самый глубокий бассейн в мире Deepspot в Польше.
  • Дайвер в самом глубоком в мире бассейне в польском городе Мщонув.
  • Подводный тоннель в бассейне Deepspot в Польше.
  • Оформление самого глубокого бассейна в мире Deepspot в Польше.
  • Дайвер в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
© Foto : Samo Jeranko : Deepspot
Недалеко от Варшавы, в городе Мщонув, находится бассейн Deepspot.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1d/15497428.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201129/15498102.html

В польском городе Мщонув открылся бассейн Deepspot, объем которого составляет восемь тысяч кубов (это 20 олимпийских бассейнов), а глубина — 45,7 метра.

Под водой для дайверов создали целую инфраструктуру. Там есть тоннели, пещеры со сталактитами, гостиничные номера, конференц-залы и даже ресторан.

На сегодня в мире есть только два подобных бассейна: Nemo33 в Бельгии и Y-40 Deep Joy в Италии. Их глубина — 33 и 42,15 метра соответственно.

Сейчас в британском графстве Мерсисайд идет строительство бассейна Abyss, глубина которого, как планируется, составит 50 метров.

А пока польский Deepspot является самым глубоким бассейном в мире. Смотрите фотоленту!

Теги:
дайвинг, фотолента, Польша, бассейн



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Дайвер в самом глубоком бассейне в мире Deepspot в Польше.
Храм майя, пещеры, обломки кораблей: как выглядит глубочайший в мире бассейн
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