Храм майя, пещеры, обломки кораблей: как выглядит глубочайший в мире бассейн

В польском городе Мщонув открылся бассейн Deepspot, объем которого составляет восемь тысяч кубов (это 20 олимпийских бассейнов), а глубина — 45,7 метра.

Под водой для дайверов создали целую инфраструктуру. Там есть тоннели, пещеры со сталактитами, гостиничные номера, конференц-залы и даже ресторан.

На сегодня в мире есть только два подобных бассейна: Nemo33 в Бельгии и Y-40 Deep Joy в Италии. Их глубина — 33 и 42,15 метра соответственно.

Сейчас в британском графстве Мерсисайд идет строительство бассейна Abyss, глубина которого, как планируется, составит 50 метров.

А пока польский Deepspot является самым глубоким бассейном в мире. Смотрите фотоленту!