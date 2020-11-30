Париж снова в огне: как проходит акция протеста - фотолента

Тысячи людей вышли на акцию в Париже против законопроекта, запрещающего публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с "недобросовестными целями".
Во Франции разгорелся скандал из-за жестокого избиения полицейскими темнокожего музыкального продюсера, зафиксированного камерами наблюдения.
В Париже полиция применила слезоточивый газ, когда участники марша стали поджигать петарды, бросать камни и строить баррикады.
Акции протеста по всей Франции проходят вторые выходные подряд.
Смотрите фотоленту!