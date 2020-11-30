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Париж снова в огне: как проходит акция протеста - фотолента

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© Sputnik / Dominique Boutin
Тысячи людей вышли на акцию в Париже против законопроекта, запрещающего публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с "недобросовестными целями".
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/1e/15502219.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201130/15502942/Paris-snova-v-ogne-kak-prohodit-akciya-protesta-photo.html

Во Франции разгорелся скандал из-за жестокого избиения, зафиксированного камерами наблюдения, полицейскими темнокожего музыкального продюсера. Смотрите фотоленту!

Тысячи людей вышли на акцию в Париже против законопроекта, запрещающего публикацию кадров с сотрудниками служб безопасности с "недобросовестными целями".

Во Франции разгорелся скандал из-за жестокого избиения полицейскими темнокожего музыкального продюсера, зафиксированного камерами наблюдения.

В Париже полиция применила слезоточивый газ, когда участники марша стали поджигать петарды, бросать камни и строить баррикады.

Акции протеста по всей Франции проходят вторые выходные подряд. 

Смотрите фотоленту!

 

Теги:
протесты, протест, Франция, Франция, Париж, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Париж снова в огне: как проходит акция протеста - фотолента
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