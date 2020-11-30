Навстречу празднику: на Красной площади открылся ГУМ-каток

Проверенный лайфхак жителей Москвы: если новогоднее настроение никак не появляется, то самый простой и эффективный способ его найти – прокатиться на центральном катке страны. Вера в новогоднее чудо всегда приходит с открытием ГУМ-Катка

Возможно, лучшая новость 2020 года: ГУМ-каток уже готов дарить праздничное настроение москвичам и гостям столицы до 1 марта следующего года. Лед будет открыт при любой погоде: и в снежную вьюгу, и при плюсовой температуре.

Репутация идеального льда на Красной площади создавалась годами. Профессиональные фигуристы и хоккеисты не раз отмечали, что ледовое покрытие здесь не хуже, чем на олимпийских аренах.

Сюда приходят за лучшими новогодними фотографиями, записывают видеопоздравления своим близким, признаются в любви и делают предложения. И это не удивительно, ведь в зимней Москве нет ничего более атмосферного, чем Красная площадь в канун Нового года!

Проверенный лайфхак жителей Москвы: если новогоднее настроение никак не появляется, то самый простой и эффективный способ его найти – прокатиться на центральном катке страны. Вера в новогоднее чудо всегда приходит с открытием ГУМ-катка.

На территории катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности: предусмотрены одноразовые маски и перчатки. Площадь ГУМ-Катка (3000 кв. м) позволяет сохранять социальную дистанцию. Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы. В этом сезоне сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет 7 с 10.00 до 23.00.

Первые три утренних сеанса в будни можно посещать бесплатно.

Hа остальные сеансы в будние дни взрослый билет будет стоить 600 рублей, а детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей.

Билет сопровождения без права выхода на лед в будние дни после первых трех сеансов стоит 50 рублей, в выходные и праздники 100 рублей.

Бесплатный билет для детей до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду.

В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский – 400 рублей. В праздничные дни с 26 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в будние дни взрослый билет первые три сеанса - 500 рублей, остальные – 700 рублей. В выходные и праздничные дни в этот период взрослый билет будет стоить 800 рублей. Детский билет будет стоить 400 рублей.

Для пенсионеров сеанс в будни будет стоить 200 руб., а в выходные и праздники – 300 рублей.

Прокат коньков на один сеанс для взрослых стоит 400 руб., для детей и пенсионеров – 200 руб., а в новогодние праздники 400 и 250 руб. Залог за коньки и инвентарь — 2000 рублей или документ, удостоверяющий личность (водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, удостоверение военнослужащего).

Ежедневно 7 сеансов в интервале с 10.00 до 20.00 продолжительностью 1 час. После первых 2-х сеансов технический перерыв - 30 минут, далее технический перерыв составляет 45 минут. Сеанс с 21.45 будет продолжительностью 1 час 15 минут.