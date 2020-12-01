"Красивая Америка": рождественские украшения в Белом доме - фото

Холлы и комнаты резиденции американского президента украшены елями и праздничными декорациями в красных, золотых и синих оттенках. Смотрите фото!

Белый дом уже украсили к Рождеству.

Холлы и комнаты резиденции американского президента украшены елями и праздничными декорациями в красных, золотых и синих оттенках.

В украшении Белого дома принимали участие волонтеры со всей страны. В общей сложности на территории Белого дома установлено более 60 рождественских ёлок, развешаны гирлянды, совокупная длина которых — около 400 м.

Тема этого года — "Красивая Америка".

Главная рождественская ель, привезенная из штата Западная Вирджиния, размещена в Голубой комнате Белого дома — ее подарил первой леди победитель национального конкурса рождественских ёлок фермер Дэн Тейлор.

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Напомним, католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отмечают Рождество в ночь на 25 декабря.