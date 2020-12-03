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Лучшие актеры 2020 года по версии IMDb - фотолента

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© AP Photo / Evan Agostini / Invision
Так, рейтинг лучших актеров возглавила кубинско-испанская актриса Ана де Армас, которая сыграла в фильмах "Достать ножи" и "Не время умирать". Отмечается, что в прошлом месяце она была на 87-м месте.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201203/15528247/Luchshie-akteri-2020-goda-po-versii-IMDb-photo.html

"Ход королевы", "Ведьмак" и другие самые запоминающиеся фильмы этого года помогли артистам выйти вперед. Смотрите фотоленту!

Сервис о кинематографе IMDb представил рейтинг, в который попали лучшие актеры за последний год. 

Так, рейтинг лучших актеров возглавила кубинско-испанская актриса Ана де Армас, которая сыграла в фильмах "Достать ножи" и "Не время умирать". Отмечается, что в прошлом месяце она была на 87-м месте.

Второе место у Джулии Гарнер, наиболее известной по ролям в сериалах "Трагедия в Уэйко", "Американцы". 

Третье место у британки Ани Чалотры, получившей популярность после роли Йеннифэр из Венгерберга в фантастическом сериале "Ведьмак".

Кто еще попал в десятку лучших - смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
рейтинг, киноиндустрия, Кино, шоу-бизнес, лучший актер, актеры, актер, актер, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Лучшие актеры 2020 года по версии IMDb - фотолента
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