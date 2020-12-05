Пандемия делу не помеха: плодотворный визит Дениса Мантурова в Ташкент

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 4 декабря посетил с рабочей поездкой Узбекистан. Он принял участие в открытии Ташкентского металлургического завода, а также провел ряд встреч с руководством страны и с представителями бизнеса республики.

Глава Минпромторга провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Важным элементов в этой работе станет организация проектного офиса РФ в Узбекистане.

Затем Денис Мантуров принял участие в церемонии запуска Ташкентского металлургического завода, построенного при поддержке России.

Российская делегация также провела переговоры с партнерами из Узбекистана. Главной темой стала промышленная кооперация и поиск взаимовыгодных направлений сотрудничества.

Как прошла поездка главы Минпромторга в Ташкент, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.