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Пандемия делу не помеха: плодотворный визит Дениса Мантурова в Ташкент

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Тема:
Рабочий визит главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Узбекистан (9)
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  • Один из цехов Ташкентского металлургического завода
  • Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров
  • Один из цехов Ташкентского металлургического завода
  • Один из цехов Ташкентского металлургического завода
  • Церемония подписания документов между Минпромторгом РФ и Министерством внешней торговли РУз
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Денис Мантуров лично доставил в столицу Республики образцы вакцины от COVID-19 "Cпутник V". После их исследования республика намерена принять решение об использовании и производстве препарата для борьбы с коронавирусом.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201205/15541005/Pandemiya-delu-ne-pomekha-plodotvornyy-vizit-Denisa-Manturova-v-Tashkent.html

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров 4 декабря посетил с рабочей поездкой Узбекистан. Он принял участие в открытии Ташкентского металлургического завода, а также провел ряд встреч с руководством страны и с представителями бизнеса республики.

Глава Минпромторга провел переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Важным элементов в этой работе станет организация проектного офиса РФ в Узбекистане.

Затем Денис Мантуров принял участие в церемонии запуска Ташкентского металлургического завода, построенного при поддержке России.

Ташкентский металлургический завод - как он создавался
© Sputnik
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Российская делегация также провела переговоры с партнерами из Узбекистана. Главной темой стала промышленная кооперация и поиск взаимовыгодных направлений сотрудничества.

Как прошла поездка главы Минпромторга в Ташкент, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Рабочий визит главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Узбекистан (9)



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