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Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики

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  • Белый медведь на мысе Кожевникова
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  • Белый медведь в Чукотском море
  • Белый медведь на побережье Чукотского моря
  • Белый медведь на побережье Восточно-Сибирского моря
  • Белые медведи на Чукотке
  • Белый медведь на берегу Восточно-Сибирского моря
  • Белый медведь на лежбище моржей
  • Белая медведица с медвежатами
  • Белые медведи на Чукотке
  • Белые медведи на Чукотке
  • Белая медведица с медвежатами
  • Белый медведь
  • Белый медведь на мысе Кожевникова
© Sputnik / Максим Деминов
Белого медведя называют "Хозяином Арктики", но уже к 2010 году на планете может не остаться ни одной особи.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/06/15544930.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201206/15546052.html

Смотрите в фотоленте Sputnik фотографии удивительного путешествия на мыс Кожевникова - особо охраняемой природной территории на берегу Чукотского моря, где расположено крупнейшее место обитания белого медведя и лежбище моржей.

Мыс Шмидта находится на берегу Чукотского моря и состоит из двух утесов: Вебера и Кожевникова. Здесь всего два поселения: заброшенный поселок городского типа Мыс Шмидта и национальное село Рыркайпий, в котором живет всего 400 жителей. Зато поблизости расположено одно из крупнейших на Чукотке лежбищ моржей. Сюда приезжают наблюдать за белыми медведями, которые периодически выходят на берег.

Уже к концу столетия на планете может не остаться ни одного белого медведя. Согласно исследованиям ученых, через 20 лет этих животных ждет голод и репродуктивная недостаточность. Всему виной таяние арктических льдов, вызванного глобальным потеплением.

По примерным оценкам, на побережье Чукотского моря обитает больше трех тысяч особей, точное число не известно. В последние десятилетия публиковались лишь экспертные оценки состояния популяции, которые опирались в основном на учет по берлогам: сколько их, где расположены, сколько детенышей.

В августе 2020 года начал работу проект "Хозяин Арктики", в рамках которого планируется оценить численность и распространение этих животных, а также определить уровень загрязнения мест обитания с помощью космических снимков, наземных и наледных исследований, облетов малой авиацией и беспилотниками.




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