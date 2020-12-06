Как живется белым медведям на Чукотке: удивительные снимки исчезающей Арктики

Смотрите в фотоленте Sputnik фотографии удивительного путешествия на мыс Кожевникова - особо охраняемой природной территории на берегу Чукотского моря, где расположено крупнейшее место обитания белого медведя и лежбище моржей.

Мыс Шмидта находится на берегу Чукотского моря и состоит из двух утесов: Вебера и Кожевникова. Здесь всего два поселения: заброшенный поселок городского типа Мыс Шмидта и национальное село Рыркайпий, в котором живет всего 400 жителей. Зато поблизости расположено одно из крупнейших на Чукотке лежбищ моржей. Сюда приезжают наблюдать за белыми медведями, которые периодически выходят на берег.

Уже к концу столетия на планете может не остаться ни одного белого медведя. Согласно исследованиям ученых, через 20 лет этих животных ждет голод и репродуктивная недостаточность. Всему виной таяние арктических льдов, вызванного глобальным потеплением.

По примерным оценкам, на побережье Чукотского моря обитает больше трех тысяч особей, точное число не известно. В последние десятилетия публиковались лишь экспертные оценки состояния популяции, которые опирались в основном на учет по берлогам: сколько их, где расположены, сколько детенышей.

В августе 2020 года начал работу проект "Хозяин Арктики", в рамках которого планируется оценить численность и распространение этих животных, а также определить уровень загрязнения мест обитания с помощью космических снимков, наземных и наледных исследований, облетов малой авиацией и беспилотниками.