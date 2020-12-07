Рождественские декорации: города в преддверии праздников - фотолента

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Несмотря на карантин, людям нужна сказка. Как украшены места в самых разных частях света - смотрите нашу фотоленту!
Города всего мира постепенно сменяют свои привычные декорации на рождественские.
Несмотря на локдаун, людям нужна сказка. Теперь, выходя из дома, каждый житель Лондона, Нью-Йорка или Москвы может полюбоваться прекрасными огнями вечерних городов.
Как украшены места в самых разных частях света - смотрит нашу фотоленту!