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Рождественские декорации: города в преддверии праздников - фотолента

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© AFP 2018 / Mladen Antonov
Города всего мира постепенно сменяют свои привычные декорации на рождественские. Даже в Бангкоке, где можно спокойно гулять в купальниках, вовсю Рождество.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/07/15549351.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201207/15550178/Rojdestvenskie-dekoracii-goroda-v-preddverii-prazdnikov-photo.html

Несмотря на карантин, людям нужна сказка. Как украшены места в самых разных частях света - смотрите нашу фотоленту!

Города всего мира постепенно сменяют свои привычные декорации на рождественские.

Несмотря на локдаун, людям нужна сказка. Теперь, выходя из дома, каждый житель Лондона, Нью-Йорка или Москвы может полюбоваться прекрасными огнями вечерних городов.

Как украшены места в самых разных частях света - смотрит нашу фотоленту!

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