Заброшенные места, пальмы и другие победители конкурса-2020 Earth Photo

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Руководители подразделений МВД уволены за коррупционные правонарушения За одиннадцать месяцев 2020-го из системы органов внутренних дел уволены 34 сотрудника. Кроме того, в отношении еще 40 служащих применены дисциплинарные взыскания. 35

Моргенштерн вручил белоснежный Mercedes парню из Бухары - как это было Судя по фото, на место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера. 611