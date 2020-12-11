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Заброшенные места, пальмы и другие победители конкурса-2020 Earth Photo

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© Foto : Jonk : 2020 Earth Photo
Снимок "Кафе, Абхазия" французского фотографа Джонатана Хименеса, ставший победителем конкурса-2020 Earth Photо.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0b/15577925.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201211/15578642/Zabroshennie-mesta-palmi-i-drugie-pobediteli-konkursa--2020-Earth-Photo.html

Волшебные работы фотографов всего мира и победителей в различных номинациях смотрите в нашей фотоленте!

Международный конкурс Earth Photo, проводимый британским Королевским географическим обществом, объявил победителей 2020 года.

На этот раз победил снимок фотографа Джонатана Хименеса, снятый в Абхазии.

Остальные работы победителей в различных номинациях смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Заброшенные места, пальмы и другие победители конкурса-2020 Earth Photo
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