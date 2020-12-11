Заброшенные места, пальмы и другие победители конкурса-2020 Earth Photo

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Волшебные работы фотографов всего мира и победителей в различных номинациях смотрите в нашей фотоленте!
Международный конкурс Earth Photo, проводимый британским Королевским географическим обществом, объявил победителей 2020 года.
На этот раз победил снимок фотографа Джонатана Хименеса, снятый в Абхазии.
Остальные работы победителей в различных номинациях смотрите в нашей фотоленте!