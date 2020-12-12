Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных

В России необыкновенное разнообразие климатических зон, а значит, и живущих там представителей фауны. От Сибири до Крыма, от Подмосковья до Хакасии — удивительные, обаятельные и всегда неотразимые братья наши меньшие в фотоподборке Sputnik.
Обитатели зоопарков и заповедников, хищники и травоядные из разных уголков России в фотоленте Sputnik.
В России необыкновенное разнообразие климатических зон, а значит, и живущих там представителей фауны. От Сибири до Крыма, от Подмосковья до Хакасии — удивительные, обаятельные и всегда неотразимые братья наши меньшие в фотоподборке Sputnik.
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Совет Сената Олий Мажлиса определился с датой очередного пленарного заседания, а также сформировал повестку предстоящей встречи. Работа парламентариев пройдет в режиме видеоконференцсвязи.
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Шавкат Мирзиёев начинает рабочую поездку в Хорезмскую область. В ходе визита глава государства посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия и встретится с областным партактивом.
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