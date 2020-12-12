Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных

Обитатели зоопарков и заповедников, хищники и травоядные из разных уголков России в фотоленте Sputnik.

В России необыкновенное разнообразие климатических зон, а значит, и живущих там представителей фауны. От Сибири до Крыма, от Подмосковья до Хакасии — удивительные, обаятельные и всегда неотразимые братья наши меньшие в фотоподборке Sputnik.