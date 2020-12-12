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Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных

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© Sputnik / Pavel Lvov
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201212/15581098.html

Обитатели зоопарков и заповедников, хищники и травоядные из разных уголков России в фотоленте Sputnik.

В России необыкновенное разнообразие климатических зон, а значит, и живущих там представителей фауны. От Сибири до Крыма, от Подмосковья до Хакасии — удивительные, обаятельные и всегда неотразимые братья наши меньшие в фотоподборке Sputnik.




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Пушистые и трогательные — самые яркие моменты из мира животных
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