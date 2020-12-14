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Теракты и протесты: какие события потрясли нас в 2020 году - фотолента

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© AFP 2018 / Chandan Khanna
Беспорядки в некоторых городах США вспыхнули после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
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Sputnik Узбекистан
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Теракты, протесты, выборы, конфликты - все, что оставило след в истории: смотрите в нашей фотоленте!

За 2020 год в разных странах произошло очень много событий, который перевернули наш мир.

В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха вновь резко обострился. Страны обвинили друг друга в начале военных действий.

В ноябре группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице в шести местах. Погибли четыре человека, 15 ранены.

Теракты, протесты, выборы, конфликты - все, что оставило след в истории: смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
мир, мир, теракт, протесты, протест, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фото



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