Теракты и протесты: какие события потрясли нас в 2020 году - фотолента

Теракты, протесты, выборы, конфликты - все, что оставило след в истории: смотрите в нашей фотоленте!

За 2020 год в разных странах произошло очень много событий, который перевернули наш мир.

В ночь на 27 сентября вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией на территории Нагорного Карабаха вновь резко обострился. Страны обвинили друг друга в начале военных действий.

В ноябре группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице в шести местах. Погибли четыре человека, 15 ранены.

Теракты, протесты, выборы, конфликты - все, что оставило след в истории: смотрите в нашей фотоленте!