Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента

Несмотря на локдаун, Новый год должен состояться. Как столицу Узбекистана готовят к праздникам - смотрите в нашей фотоленте!

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новое решение для поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране.

Государственным предприятиям и другим организациям запрещается проводить корпоративные праздники.

В Минздраве советуют узбекистанцам встречать новогодний праздник дома, в кругу семьи.

Однако это не мешает местным жителям любоваться волшебством, которое устроили власти по всему Ташкенту.

Как столицу Узбекистана готовят к праздникам - смотрите в нашей фотоленте!