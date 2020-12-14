Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новое решение для поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране.
Государственным предприятиям и другим организациям запрещается проводить корпоративные праздники.
В Минздраве советуют узбекистанцам встречать новогодний праздник дома, в кругу семьи.
Однако это не мешает местным жителям любоваться волшебством, которое устроили власти по всему Ташкенту.
Как столицу Узбекистана готовят к праздникам - смотрите в нашей фотоленте!