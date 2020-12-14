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Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
В этом году узбекистанцам посоветовали встречать новогодний праздник дома, в кругу семьи.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201214/15596786/Podgotovka-Tashkenta-k-Novomu-godu-photo.html

Несмотря на локдаун, Новый год должен состояться. Как столицу Узбекистана готовят к праздникам - смотрите в нашей фотоленте!

Специальная комиссия по борьбе с коронавирусом обнародовала новое решение для поддержания стабильности эпидемиологической ситуации в стране.

Государственным предприятиям и другим организациям запрещается проводить корпоративные праздники.

В Минздраве советуют узбекистанцам встречать новогодний праздник дома, в кругу семьи.

Однако это не мешает местным жителям любоваться волшебством, которое устроили власти по всему Ташкенту.

Как столицу Узбекистана готовят к праздникам - смотрите в нашей фотоленте!

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Лед и пламя: как Ташкент готовят к Новому году - фотолента
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