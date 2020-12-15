Бодибилдинг в Пекине: мощные тела и девушки - фотолента

В Пекине прошли очередные соревнования бодибилдеров, собравшие миллионы зрителей и сотни участников.
На этот раз все было более скромно, чем обычно, однако спортсмены подготовились на отлично.
Смотрите нашу фотоленту!
В Пекине прошли очередные соревнования. Как выглядят китайские бодибилдеры в 2020 году - смотрите нашу фотоленту!
В Пекине прошли очередные соревнования бодибилдеров, собравшие миллионы зрителей и сотни участников.
На этот раз все было более скромно, чем обычно, однако спортсмены подготовились на отлично.
Смотрите нашу фотоленту!
Несмотря на локдаун, Новый год должен состояться. Как столицу Узбекистана готовят к праздникам - смотрите в нашей фотоленте!
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Согласно результатам голосования выборщиков по штатам, из 538 голосов политик-демократ получил 306, а Дональд Трамп — 232.
Двадцатидвухлетний водитель потерял управление и врезался в придорожный столб. Смотрите фото с места происшествия.
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