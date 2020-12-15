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Бодибилдинг в Пекине: мощные тела и девушки - фотолента

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© AFP 2018 / Noel Celis
В Пекине прошли соревнования бодибилдеров.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/0f/15603119.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201215/15603734/Bodybilding-v-Pekine-moshnie-tela-i-devushki-photo.html

В Пекине прошли очередные соревнования. Как выглядят китайские бодибилдеры в 2020 году - смотрите нашу фотоленту!

В Пекине прошли очередные соревнования бодибилдеров, собравшие миллионы зрителей и сотни участников.

На этот раз все было более скромно, чем обычно, однако спортсмены подготовились на отлично.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
Китай, Китай, бодибилдеры, Спортсмен, спорт, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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