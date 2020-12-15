Бодибилдинг в Пекине: мощные тела и девушки - фотолента

В Пекине прошли очередные соревнования. Как выглядят китайские бодибилдеры в 2020 году - смотрите нашу фотоленту!

В Пекине прошли очередные соревнования бодибилдеров, собравшие миллионы зрителей и сотни участников.

На этот раз все было более скромно, чем обычно, однако спортсмены подготовились на отлично.

Смотрите нашу фотоленту!