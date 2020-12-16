Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes

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Анджелина Джоли оказалась на предпоследнем месте, а у Ким Кардашьян упали доходы. Смотрите нашу фотоленту!
Forbes подвел итоги уходящего 2020 года, составив рейтинг высокооплачиваемых знаменитостей.
Лидером стала 23-летняя бизнесвумен и Instagram-блогер Кайли Дженнер, заработавшая в 2020 году 590 ммиллионов долларов.
Таким образом, она обошла в доходах мужа своей сестры Ким Кардашьян – рэп-исполнителя Канье Уэста, чей результат составил 170 млн долларов.
Смотрите нашу фотоленту!