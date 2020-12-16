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Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes

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© AFP 2018 / Jean-Baptiste Lacroix
Лидером стала 23-летняя бизнесвумен и Instagram-блогер Кайли Дженнер, заработавшая в 2020 году 590 ммиллионов долларов. Таким образом, она обошла в доходах мужа своей сестры Ким Кардашьян – рэп-исполнителя Канье Уэста, чей результат составил 170 млн долларов.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201216/15611160/Samie-visokooplachivaemie-znamenitosti-2020-goda-Forbes.html

Анджелина Джоли оказалась на предпоследнем месте, а у Ким Кардашьян упали доходы. Смотрите нашу фотоленту!

Forbes подвел итоги уходящего 2020 года, составив рейтинг высокооплачиваемых знаменитостей.

Лидером стала 23-летняя бизнесвумен и Instagram-блогер Кайли Дженнер, заработавшая в 2020 году 590 ммиллионов долларов.

Таким образом, она обошла в доходах мужа своей сестры Ким Кардашьян – рэп-исполнителя Канье Уэста, чей результат составил 170 млн долларов.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
шоу-бизнес, знаменитости, Forbes, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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