Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/15/15643561.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201221/15644606.html
Лучшие спортивные кадры Sputnik в 2020 году до и во время пандемии — смотрите в нашей фотоленте!
Несмотря на перенос многих крупных спортивных событий из-за пандемии коронавируса, несколько турниров все же состоялось ближе к осени, но с некоторыми ограничениями и с соблюдением санитарных норм.
Лучшие спортивные кадры Sputnik в 2020 году до и во время пандемии — в нашей фотоленте!