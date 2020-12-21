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Лучшие спортивные фото Sputnik за 2020 год

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© Sputnik / Alexander Vilf
Гимнастка Дина Аверина во время выступления на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201221/15644606.html

Лучшие спортивные кадры Sputnik в 2020 году до и во время пандемии — смотрите в нашей фотоленте!

Несмотря на перенос многих крупных спортивных событий из-за пандемии коронавируса, несколько турниров все же состоялось ближе к осени, но с некоторыми ограничениями и с соблюдением санитарных норм.

Лучшие спортивные кадры Sputnik в 2020 году до и во время пандемии — в нашей фотоленте!

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