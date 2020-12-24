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Лучшие фото Sputnik за 2020 год

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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
Президент РФ Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (второй справа) во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201224/15671238/Luchshie-photo-Sputnik-2020.html

Этот год выдался для всех очень непростым. По традиции вспоминаем самые важные события за весь 2020-й - смотрите фото!

Осталось всего несколько дней до Нового года.

2020-й выдался непростым для всего мира. По традиции мы отобрали лучшие фото Sputnik за весь год.

Смотрите нашу фотоленту!

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