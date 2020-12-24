Лучшие фото Sputnik за 2020 год

Этот год выдался для всех очень непростым. По традиции вспоминаем самые важные события за весь 2020-й - смотрите фото!

Осталось всего несколько дней до Нового года.

2020-й выдался непростым для всего мира. По традиции мы отобрали лучшие фото Sputnik за весь год.

Смотрите нашу фотоленту!