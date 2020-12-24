Лучшие фото Sputnik за 2020 год

Осталось всего несколько дней до Нового года.
2020-й выдался непростым для всего мира. По традиции мы отобрали лучшие фото Sputnik за весь год.
Смотрите нашу фотоленту!
Этот год выдался для всех очень непростым. По традиции вспоминаем самые важные события за весь 2020-й - смотрите фото!
Осталось всего несколько дней до Нового года.
2020-й выдался непростым для всего мира. По традиции мы отобрали лучшие фото Sputnik за весь год.
Смотрите нашу фотоленту!
Что происходит на улицах разных городов Великобритании в данный момент - смотрите в нашей фотоленте!
Лучшие спортивные кадры Sputnik в 2020 году до и во время пандемии — смотрите в нашей фотоленте!
Спустя год после появления первого очага COVID-19 Ухань снова живет полной жизнью. Смотрите в фотоленте Sputnik, как теперь выглядит ночной город
Нана Окада, Люк Эванс...Кто еще вошел в рейтинг самых красивых лиц уходящего 2020 года - смотрите в нашей фотоленте!
Что ждет мир после пандемии и введут ли в Узбекистане локдаун на Новый год? Самое важное за день - в нашем обзоре.
Добровольцам сейчас вводится однократная вакцина Zhifei. Всего в течение испытательного периода они получат три дозы препарата от коронавируса.
Инициатива, рассчитанная на три года, будет осуществляться в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik