Необычные новогодние ритуалы в разных уголках мира - фотолента

Что делают перед Новым годом в Японии, Эстонии и России?
Многие предпочитают заниматься приготовлениями к столу, а некоторые убегают подальше и встречают праздник необычно.
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Кто-то решил прыгнуть с парашютом, а кто-то просто поесть "Оливье" и выпить шампанского. Как будут отмечать Новый год в разных странах - смотрите фотоленту!
Что делают перед Новым годом в Японии, Эстонии и России?
Многие предпочитают заниматься приготовлениями к столу, а некоторые убегают подальше и встречают праздник необычно.
Смотрите нашу фотоленту!
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