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Необычные новогодние ритуалы в разных уголках мира - фотолента

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© AFP 2018 / Bertrand Langlois
В центре Лондона в Новый год проходит гонка "Рождественский пудинг" на площади Ковент-Гарден.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20201225/15677997/Novogodnie-rituali-v-raznih-ugolkah-mira-photo.html

Кто-то решил прыгнуть с парашютом, а кто-то просто поесть "Оливье" и выпить шампанского. Как будут отмечать Новый год в разных странах - смотрите фотоленту!

Что делают перед Новым годом в Японии, Эстонии и России?

Многие предпочитают заниматься приготовлениями к столу, а некоторые убегают подальше и встречают праздник необычно.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
праздничные дни, новогодние праздники, праздник, Новый год, новый год, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Необычные новогодние ритуалы в разных уголках мира - фотолента
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