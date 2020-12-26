Беспощадная стихия: разрушительные природные бедствия 2020 года

В 2020 году произошли разного рода разрушительные бедствия: от массивных лесных пожаров до землетрясений, от извержений вулканов до наводнений.

Согласно отчету ООН по снижению риска бедствий, количество экстремальных погодных явлений значительно увеличилось за последние два десятилетия. За этот период стихийные бедствия унесли более миллиона жизней и так или иначе затронули около четырех миллиардов человек.

В 2020 году произошли разного рода разрушительные бедствия: от массивных лесных пожаров до землетрясений, от извержений вулканов до наводнений.

Экономический ущерб от бедствий достиг 3 триллионов долларов.

Основной причиной того, что природных катастроф становится больше, ученые называют глобальное потепление, призывая человечество всерьез задуматься об экологии и отказаться от саморазрушения.