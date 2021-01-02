Салют в честь Нового 2021 года в самых красивых городах мира – фото

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Мир встретил Новый год в карантинных ограничениях из-за пандемии, поэтому салют, который транслировали в эфире для многих стал главным событием. Смотрите в фотоленте Sputnik, как праздничные фейерверки озарили небо над самыми красивыми городами мира
Вечер 31 декабря в большинстве городов мира выглядел совсем не так, как обычно. Из-за пандемии коронавируса массовые празднества были отменены, а в некоторых странах, где действуют жесткие карантинные ограничения, людям и вовсе было предписано отказаться от шумных компаний.
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку фотографий праздничных салютов по всему миру.