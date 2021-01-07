Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались у Капитолия. Они начали штурмовать здание во время заседания конгресса США, посвященного утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, в ходе которых победил Джо Байден.

Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне >>

Участники протеста оказали массовое сопротивление полицейским. В результате столкновения началась перестрелка, унесшая жизни четырех людей. Данные о количестве пострадавших до сих пор не сообщаются.

Смотрите в нашей ленте, как проходил штурм здания Капитолия в Вашингтоне.