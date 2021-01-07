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Флаги, оружие, разбитые стекла и мебель: штурм Капитолия в Вашингтоне — фото

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© Sputnik / Stringer
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа собрались у здания конгресса в Вашингтоне.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210107/15742415/Flagi-oruzhie-razbitye-stekla-i-mebel-shturm-Kapitoliya-v-Vashingtone--foto.html

Участники протеста оказали массовое сопротивление полицейским. В результате столкновения началась перестрелка, унесшая жизни четырех людей.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа собрались у Капитолия. Они начали штурмовать здание во время заседания конгресса США, посвященного утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов, в ходе которых победил Джо Байден.

Штурм Капитолия, стрельба и погибшие: главное о событиях в Вашингтоне >>

Участники протеста оказали массовое сопротивление полицейским. В результате столкновения началась перестрелка, унесшая жизни четырех людей. Данные о количестве пострадавших до сих пор не сообщаются.

Смотрите в нашей ленте, как проходил штурм здания Капитолия в Вашингтоне.

Теги:
Митинг, Дональд Трамп, протесты, Конгресс США, Вашингтон



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