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Взять быка за рога: символ 2021 года в традициях разных стран

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© AP Photo / Fernando Hernandez
В Испании проводится необычный вариант корриды – Bous a la Mar. Испытание проходит на площади с выходом к морю. От традиционный корриды оно отличается тем, что матадор, убегая от быка, прыгает в воду. Бык также должен прыгнуть в воду, тогда он считается побежденным. Такое развлечение также встречается в нескольких местах в Каталонии и Валенсии.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210109/15750088.html

Наступивший год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. С одной стороны, это животное домашнее и семейное, с другой – яростное и свирепое.

Во многих странах существуют давние традиции, связанные с быками. Это бои и гонки с их участием.

Все это, конечно, жестко критикуется со стороны зоозащитников и представителей церкви.

Тем не менее, это уже устоявшаяся культура, которая берет свое начало чуть ли не с древности. 

Подробнее – в фотоленте Sputnik Узбекистан!

Теги:
праздник, Новый год, традиции, символ года, бык



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Взять быка за рога: символ 2021 года в традициях разных стран
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