Взять быка за рога: символ 2021 года в традициях разных стран

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Наступивший год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. С одной стороны, это животное домашнее и семейное, с другой – яростное и свирепое.
Во многих странах существуют давние традиции, связанные с быками. Это бои и гонки с их участием.
Все это, конечно, жестко критикуется со стороны зоозащитников и представителей церкви.
Тем не менее, это уже устоявшаяся культура, которая берет свое начало чуть ли не с древности.
Подробнее – в фотоленте Sputnik Узбекистан!