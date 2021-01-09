Взять быка за рога: символ 2021 года в традициях разных стран

Наступивший год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. С одной стороны, это животное домашнее и семейное, с другой – яростное и свирепое.

Во многих странах существуют давние традиции, связанные с быками. Это бои и гонки с их участием.

Все это, конечно, жестко критикуется со стороны зоозащитников и представителей церкви.

Тем не менее, это уже устоявшаяся культура, которая берет свое начало чуть ли не с древности.

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