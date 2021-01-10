Авиакатастрофа с Boeing 737: жуткие кадры из Индонезии

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0a/15754184.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210110/15754898.html
Трагедия произошла вчера, 9 января. Изначально появились сообщения о том, что спустя 4 минуты после взлета лайнер перестал выходить на связь и пропал с радаров.
Затем местные жители сообщили о том, что слышали два громких взрыва. Потом спасатели стали находить обломки самолета и части тел погибших.
При этом перед крушением Boeing 737-500 не подавал аварийных сигналов.
По данным авиакомпании Sriwijaya Air, на борту находились 62 человека, среди них 53 пассажира (в том числе дети) и 12 членов экипажа.
Никто не выжил.
Подробности — в фотоленте.