Авиакатастрофа с Boeing 737: жуткие кадры из Индонезии

Трагедия произошла вчера, 9 января. Изначально появились сообщения о том, что спустя 4 минуты после взлета лайнер перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Затем местные жители сообщили о том, что слышали два громких взрыва. Потом спасатели стали находить обломки самолета и части тел погибших.

При этом перед крушением Boeing 737-500 не подавал аварийных сигналов.

По данным авиакомпании Sriwijaya Air, на борту находились 62 человека, среди них 53 пассажира (в том числе дети) и 12 членов экипажа.

Никто не выжил.

Подробности — в фотоленте.