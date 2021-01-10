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Авиакатастрофа с Boeing 737: жуткие кадры из Индонезии

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  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
  • Крушение самолета в Индонезии
REUTERS / WILLY KURNIAWAN
Сотрудники службы безопасности идут в кризисный центр, организованный в международном аэропорту Сукарно-Хатта после крушения самолета
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0a/15754184.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210110/15754898.html

Трагедия произошла вчера, 9 января. Изначально появились сообщения о том, что спустя 4 минуты после взлета лайнер перестал выходить на связь и пропал с радаров.

Затем местные жители сообщили о том, что слышали два громких взрыва. Потом спасатели стали находить обломки самолета и части тел погибших. 

© AFP 2018 / ADEK BERRY
Трагедия в небе над Индонезией: узбекистанцев в упавшем самолете не было

При этом перед крушением Boeing 737-500 не подавал аварийных сигналов.

По данным авиакомпании Sriwijaya Air, на борту находились 62 человека, среди них 53 пассажира (в том числе дети) и 12 членов экипажа.

Никто не выжил. 

Подробности — в фотоленте. 

Теги:
Авиакатастрофа, погибшие, трагедия, самолет, крушение самолета, Индонезия



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