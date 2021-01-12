Китай снова в эпицентре: власти массово тестируют население на COVID — фото

Накануне в Китае зафиксировали рекордный прирост числа заболевших коронавирусом за последние 5 месяцев.

Вспышка инфекции произошла в провинции Хэбэй к югу от Пекина.

Из-за этого власти приостановили транспортное сообщение с 11-миллионным городом Шицзячжуан, который является административным центром провинции Хэбэй.

Жителям мегаполиса и соседнего Синтая запретили без необходимости покидать свои населенные пункты.

Также власти начали массовое тестирование населения на коронавирус.

Напомним, что 31 декабря 2019-го власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке ранее неизвестной формы пневмонии в городе Ухань.

И вот уже прошел год с того времени, как мир погрузился в пандемию. К настоящему времени, на планете выявлено 90,9 миллиона заболевших.