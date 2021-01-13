Морозы и снегопады в разных странах - фотолента

Январь - самый снежный и морозный месяц зимы.
Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь.
В любом случае, в этом есть что-то волшебное.
Смотрите нашу фотоленту!
Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь. Смотрите фотоленту!
Январь - самый снежный и морозный месяц зимы.
Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь.
В любом случае, в этом есть что-то волшебное.
Смотрите нашу фотоленту!
Накануне в Китае зафиксировали рекордный прирост числа заболевших коронавирусом за последние 5 месяцев.
Трагедия произошла вчера, 9 января. Изначально появились сообщения о том, что спустя 4 минуты после взлета лайнер перестал выходить на связь и пропал с радаров.
Наступивший год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. С одной стороны, это животное домашнее и семейное, с другой – яростное и свирепое.
Участники протеста оказали массовое сопротивление полицейским. В результате столкновения началась перестрелка, унесшая жизни четырех людей.
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В РФ в июле 2020-го был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Европейского союза.
Вырубка лесов ускоряет приближение климатического кризиса, который страшен засухой, ураганами и аномальной жарой.
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