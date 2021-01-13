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Морозы и снегопады в разных странах - фотолента

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© REUTERS / Kim Hong-Ji
Девушки фотографируют снегопад в Сеуле.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/0d/15776180.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210113/15776907/Morozi-i-snegopadi-v-raznih-stranah-photo.html

Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь. Смотрите фотоленту!

Январь - самый снежный и морозный месяц зимы.

Кто-то наслаждается заснеженными деревьями, а кто-то застревает в пробке на трассе из-за бурь.

В любом случае, в этом есть что-то волшебное.

Смотрите нашу фотоленту!

Теги:
снегопад, Снег, морозы, мороз, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Морозы и снегопады в разных странах - фотолента
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