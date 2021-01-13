Морозы и снегопады в разных странах - фотолента

Обучение в филиале будет вестись на русском языке в соответствии с законодательством РФ, на основании учебных планов и программ, утвержденных российским вузом.

В РФ в июле 2020-го был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Европейского союза.