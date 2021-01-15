Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе

Кинология начала развиваться в Узбекистане еще в конце XIX века, а первые упоминания об организации питомника в стране, а именно — в Ташкенте, датируются 1911 годом. Там готовили дрессировщиков-проводников и служебно-розыскных собак.

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Корреспонденты Sputnik побывали в питомнике кинологической службы ГУВД Ташкента, где инструкторы учат животных искать наркотики, взрывчатку и следы, обезвреживать ловушки террористов. Недавно там начали готовить собак-камикадзе: они будут получать команды через прикрепленную рацию.

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