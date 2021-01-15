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Служил-был пес: бойцы кинологического фронта – от ищеек до камикадзе

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  • Собака ищет бомбу
  • Собака рядом со служебной машиной
  • Собака готовится поймать преступника
  • Щенок
  • Дрессировка собаки
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Собаки живут в питомнике в отдельных вольерах, на каждом из которых висит табличка с указанием клички, породы, даты рождения и имени кинолога, за которым закреплено животное.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210115/15792636/Kinologicheskaya-sluzhba-photo.html

Корреспонденты Sputnik побывали в питомнике кинологической службы ГУВД Ташкента, где инструкторы учат животных искать наркотики, взрывчатку и следы. Смотрите фотоленту!

Кинология начала развиваться в Узбекистане еще в конце XIX века, а первые упоминания об организации питомника в стране, а именно — в Ташкенте, датируются 1911 годом. Там готовили дрессировщиков-проводников и служебно-розыскных собак.

Пёс, "кокос" и криминальный кросс: будни кинологического центра — видео >>

Корреспонденты Sputnik побывали в питомнике кинологической службы ГУВД Ташкента, где инструкторы учат животных искать наркотики, взрывчатку и следы, обезвреживать ловушки террористов. Недавно там начали готовить собак-камикадзе: они будут получать команды через прикрепленную рацию. 

Смотрите фотоленту!

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, кинолог, пес, животное, Животные, животные, собака, собака, собаки, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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