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Десять лучших маленьких городов мира по версии Small Cities Index

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  • Порту – город на северо-западном побережье Португалии с величественными мостами и винодельнями, где производят портвейн. Средневековый район Рибейра (в переводе с португальского – берег реки) славится мощенными брусчаткой улочками с кафе и домами купцов
  • Больцано – это город в провинции Южный Тироль на севере Италии. Он расположен у подножья Доломитовых Альп, в живописной долине среди горных виноградников
  • Итосима - город в Японии, находящийся в префектуре Фукуока
  • Люцерн – небольшой швейцарский город на берегу одноименного озера, окруженный покрытыми снегом горами. Он известен своими хорошо сохранившимися памятниками средневековой архитектуры
  • Берген - второй по величине город Норвегии, столица фюльке Хордаланн и крупнейший город Западной Норвегии. Расположен на западе страны, на берегу Северного моря в регионе Мидтхорланн. Средневековая набережная Бергена является одним из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
  • Ольборг - город в Дании, в центре Северной Ютландии. Население 104 885 человек. Его географическое положение на Лим-фьорде способствовало тому, что в Средние века город стал важной гаванью, а позднее - промышленным центром
  • Базель – это город на реке Рейн на северо-западе Швейцарии, недалеко от границ с Францией и Германией. Сердце средневекового Старого города – Рыночная площадь, на которой возвышается ратуша XVI века из красного песчаника
  • Виктория - город на крайнем западе Канады, столица провинции Британская Колумбия. Расположен на юго-восточном краю острова Ванкувер
  • Левен, в русскоязычной литературе широко распространено также французское название Лувен, - один из университетских центров Бельгии, главный город провинции Фламандский Брабант
  • Лозанна – город во франкоязычном швейцарском кантоне Во на берегу Женевского озера. Здесь находятся штаб-квартиры Международного олимпийского комитета, а также Олимпийский музей и парк. Расположенный на холмах Старый город славится средневековыми улицами со множеством магазинов и готическим собором XII века с богато украшенным фасадом
© Sputnik / Vitaliy Belousov
Порту – город на северо-западном побережье Португалии с величественными мостами и винодельнями, где производят портвейн. Средневековый район Рибейра (в переводе с португальского – "берег реки") славится мощенными брусчаткой улочками с кафе и домами купцов
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/12/15809631.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210118/15810191.html

Внимание туристов привлекают не только мегаполисы и крупные центры, путешественники со всего мира съезжаются также и в маленькие, но очень важные и красивые места. Смотрите в фотоленте Sputnik изумительные снимки самых живописных городов планеты.

Например, Люцерн – небольшой швейцарский город на берегу одноименного озера, окруженный покрытыми снегом горами. Он известен своими хорошо сохранившимися памятниками средневековой архитектуры. Красочный Альтштадт (Старый город) на севере граничит с крепостной стеной Музегг длиной 870 метров, воздвигнутой в XIV веке. 

Какие еще города попали в список самых лучших - смотрите в фотоленте.

 




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