Пушистые новоселы: долгожданное пополнение в сафари-парке Геленджика

Эти белоснежные малыши - теперь всеобщие любимцы: почему-то мама-медведица отказалась от них, так что спасать крох пришлось сотрудникам сафари-парка.

Белые медвежата родились 7 января 2021 года. Их мама - медведица Сережка - отказалась выхаживать детенышей. Сотрудники парка предполагают, что причиной мог стать юный возраст мамы, а может, свою роль сыграла и жизнь в неволе.

Зоологи взяли "отказников" на воспитание и оборудовали им вместо берлоги специальный бокс. Поначалу крохи весили не более полукилограмма, ничего не видели и не слышали.

Это уникальный опыт, так как "во всем мире за 50 лет вручную было выкормлено чуть больше десятка медвежат. Как малыши выглядят сейчас и насколько быстро прибавляют в весе - в нашей фотоленте.