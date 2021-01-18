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Пушистые новоселы: долгожданное пополнение в сафари-парке Геленджика

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Мама-медведица отказалась от малюток, и сотрудники парка забрали детенышей, чтобы выкармливать.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210118/15810890.html

Эти белоснежные малыши - теперь всеобщие любимцы: почему-то мама-медведица отказалась от них, так что спасать крох пришлось сотрудникам сафари-парка.

Белые медвежата родились 7 января 2021 года. Их мама - медведица Сережка - отказалась выхаживать детенышей. Сотрудники парка предполагают, что причиной мог стать юный возраст мамы, а может, свою роль сыграла и жизнь в неволе.

Зоологи взяли "отказников" на воспитание и оборудовали им вместо берлоги специальный бокс. Поначалу крохи весили не более полукилограмма, ничего не видели и не слышали. 

Это уникальный опыт, так как "во всем мире за 50 лет вручную было выкормлено чуть больше десятка медвежат. Как малыши выглядят сейчас и насколько быстро прибавляют в весе -  в нашей фотоленте.




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