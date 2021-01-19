Крещенские купания в России во время пандемии - как это было

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Несмотря на запреты и предостережения РПЦ, россияне не стали отрекаться от привычного купания в проруби. Как это было - смотрите в нашей фотоленте!
На фоне высокой заболеваемости коронавирусом в России в нескольких регионах отказались от проведения крещенских купаний.
Более того, в РПЦ напомнили, что церковь не предписывает окунаться, и посоветовали в этом году воздержаться от следования традиции.
Тем не менее россияне не стали отрекаться от привычного купания и в прошедшую ночь все-таки окунулись в прорубь.
Как это было - смотрите в нашей фотоленте!