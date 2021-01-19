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Крещенские купания в России во время пандемии - как это было

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© AFP 2018 / Pavel Korolyov
На фоне высокой заболеваемости коронавирусом в России в нескольких регионах отказались от проведения крещенских купаний.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210119/15817869/Kreshenskie-kupaniya-v-Rossii-vo-vremya-pandemii-kak-eto-bilo-photo.html

Несмотря на запреты и предостережения РПЦ, россияне не стали отрекаться от привычного купания в проруби. Как это было - смотрите в нашей фотоленте!

На фоне высокой заболеваемости коронавирусом в России в нескольких регионах отказались от проведения крещенских купаний.

Более того, в РПЦ напомнили, что церковь не предписывает окунаться, и посоветовали в этом году воздержаться от следования традиции.

Тем не менее россияне не стали отрекаться от привычного купания и в прошедшую ночь все-таки окунулись в прорубь.

Как это было - смотрите в нашей фотоленте!



Теги:
Россия, Россия, купание, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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Крещенские купания в России во время пандемии - как это было
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