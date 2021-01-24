Забавная фототерапия: как домашние питомцы радуются снегу

В этом году зима выдалась по-настоящему снежной. Снегу радуются не только взрослые и дети, но и многие животные очень любят играть в белоснежных хлопьях.

Смотрите в фотоподборке Sputnik Беларусь, как искренне радуются зверушки в разных странах выпавшему снегу. Кадры собраны по всему миру - эмоции на любимых мордашках непередаваемы!

На фото - кошки, собаки, а также лошади, овцы и поросята - умилительные снимки!