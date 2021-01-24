Забавная фототерапия: как домашние питомцы радуются снегу

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В этом году зима выдалась по-настоящему снежной. Снегу радуются не только взрослые и дети, но и многие животные очень любят играть в белоснежных хлопьях.
Смотрите в фотоподборке Sputnik Беларусь, как искренне радуются зверушки в разных странах выпавшему снегу. Кадры собраны по всему миру - эмоции на любимых мордашках непередаваемы!
На фото - кошки, собаки, а также лошади, овцы и поросята - умилительные снимки!