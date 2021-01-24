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Забавная фототерапия: как домашние питомцы радуются снегу

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  • Кошка и снег
  • Собака радуется снежной погоде
  • Собака играет с палкой на заснеженном дворе
  • Лошадь на заснеженном поле
  • Собаки играют в снегу
  • Хаски лежит в снегу
  • Собака породы комондор радуется снегу
  • Овцы на заснеженном поле
  • Кошка на снегу
  • Собака бежит по снегу
  • Собака облизывается во время снегопада
  • Свинья роет снег
  • Собака играет в снегу
  • Лошадь ловит языком снег
  • Собаки играют в снегу
  • Кот катается по снегу
  • Собака бежит по снегу
  • Кошка и собака играют в снегу
  • Собака облизывает нос в снегу
  • Кошка на снегу
© Foto : Depositphotos: vvvita
Кошка может не любить воду, но снег - это совсем другое.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210124/15852598.html

В этом году зима выдалась по-настоящему снежной. Снегу радуются не только взрослые и дети, но и многие животные очень любят играть в белоснежных хлопьях.

Смотрите в фотоподборке Sputnik Беларусь, как искренне радуются зверушки в разных странах выпавшему снегу. Кадры собраны по всему миру - эмоции на любимых мордашках непередаваемы!

На фото - кошки, собаки, а также лошади, овцы и поросята - умилительные снимки!




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Кошка и снег
Забавная фототерапия: как домашние питомцы радуются снегу
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