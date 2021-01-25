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Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента

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  • Убранство Овального кабинета для нового президента США Джо Байдена, 2021 год.
  • Убранство Овального кабинета для нового президента США Джо Байдена, 2021 год.
  • Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
  • Кресло-качалка президента США Джона Кеннеди в Овальном кабинете, 1962 год.
  • Президент США Джеральд Форд в Овальном кабинете в последний день своего правления, 1977 год.
  • Овальный кабинет при президенте США Джордже Буше-старшем, 1990 год.
  • Государственный деятель Генри Киссинджер и президент США Ричард Никсон в Овальном кабинете, 1973 год.
  • Президент США Билл Клинтон в Овальном кабинете, 1993 год.
  • Президент США Джордж Буш и госсекретарь США Кондолиза Райс в Овальном кабинете, 2003 год.
  • Президент США Барака Обама в Овальном кабинете, 2015 год.
  • Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете, 2020 год.
  • Президент США Джо Байден в Овальном кабинете в Белом доме, 2021 год.
© REUTERS / Jonathan Ernst
Убранство Овального кабинета для нового президента США Джо Байдена, 2021 год.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/19/15857081.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210125/15857801.html

Овальный кабинет — это рабочая комната президента США, находящаяся в Западном крыле Белого дома. Каждый его хозяин менял интерьер помещения под себя, и новый глава государства Джо Байден не исключение.

Овальный кабинет был построен в 1909 году, первым его хозяином стал Уильям Тафт — 27-й президент страны.

В помещении три больших окна (все они выходят на юг) и четыре двери. Через одну из них можно попасть в Розовый сад, другая ведет в маленький частный кабинет и столовую, третья — в коридор Западного крыла, последняя — в кабинет секретаря президента. 

© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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В ноябре 2020-го в США состоялись очередные выборы главы государства, победу одержал Джо Байден. Инаугурация прошла 20 января.

Байден, как и большинство его предшественников, изменил интерьер Овального кабинета под себя. Например, избавился от красной кнопки, которую Дональд Трамп использовал, когда хотел, чтобы ему принесли любимый напиток — диетическую колу.

Какой была рабочая комната президентов США в разные годы — смотрите в фотоленте!




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