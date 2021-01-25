Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента

Овальный кабинет был построен в 1909 году, первым его хозяином стал Уильям Тафт — 27-й президент страны.
В помещении три больших окна (все они выходят на юг) и четыре двери. Через одну из них можно попасть в Розовый сад, другая ведет в маленький частный кабинет и столовую, третья — в коридор Западного крыла, последняя — в кабинет секретаря президента.
Байден, как и большинство его предшественников, изменил интерьер Овального кабинета под себя. Например, избавился от красной кнопки, которую Дональд Трамп использовал, когда хотел, чтобы ему принесли любимый напиток — диетическую колу.
Какой была рабочая комната президентов США в разные годы — смотрите в фотоленте!