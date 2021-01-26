Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента

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Посмотрите нашу фотоленту с самыми яркими примерами удивительных автомобилей в разных частях света, которые умеют летать!
Раньше это выглядело просто нереальным, а теперь кто-то вполне может купить себе настоящий летающий автомобиль, либо прокатиться на такси в виде дрона.
А вы знали, что летающие авто испытывали даже в 1937 году?
Но лучше посмотрите нашу фотоленту с самыми яркими примерами удивительных авто со всех стран мира!