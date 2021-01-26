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Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента

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© Sputnik / Pavel Bednyakov
Вот такой беспилотник способен доставлять пассажиров и груз по воздуху на расстояние до 100 километров. Дрон-такси разработала компания-участник Московского инновационного кластера в рамках столичной программы пилотного тестирования инноваций.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210126/15872442/Nazad-v-budushee-droni-taksi-i-letaushie-avtomobili-photo.html

Посмотрите нашу фотоленту с самыми яркими примерами удивительных автомобилей в разных частях света, которые умеют летать!

Раньше это выглядело просто нереальным, а теперь кто-то вполне может купить себе настоящий летающий автомобиль, либо прокатиться на такси в виде дрона.

А вы знали, что летающие авто испытывали даже в 1937 году?

Но лучше посмотрите нашу фотоленту с самыми яркими примерами удивительных авто со всех стран мира!

Теги:
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