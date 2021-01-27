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Новая реальность: как в США прошел первый концерт в пузырях - фото

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© REUTERS / Flaming Lips/Warner Music
На днях известная рок-группа The Flaming Lips дала концерты, где сами участники группы и их аудитория были внутри прозрачных пузырей.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1b/15879731.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210127/15880174/Novaya-realnost-kak-v-SshA-proshl-perviy-koncert-v-puziryah-photo.html

Кто из вас готов оказаться на концерте любимой группы...в пузыре? Готовы к такому? Тогда смотрите нашу фотоленту!

На днях известная рок-группа The Flaming Lips дала концерты, где музыканты и их фанаты были внутри прозрачных пузырей.

Внутри пузыря находился динамик, бутылка с водой, вентилятор, полотенце и табличка "Мне нужно сходить в туалет / здесь жарко".

Ну что, готовы к новой реальности? А пока посмотрите нашу фотоленту!

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, музыканты, музыкант, музыка, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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