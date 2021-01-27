Новая реальность: как в США прошел первый концерт в пузырях - фото

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Кто из вас готов оказаться на концерте любимой группы...в пузыре? Готовы к такому? Тогда смотрите нашу фотоленту!
На днях известная рок-группа The Flaming Lips дала концерты, где музыканты и их фанаты были внутри прозрачных пузырей.
Внутри пузыря находился динамик, бутылка с водой, вентилятор, полотенце и табличка "Мне нужно сходить в туалет / здесь жарко".
Ну что, готовы к новой реальности? А пока посмотрите нашу фотоленту!