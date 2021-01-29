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С ковидным привкусом: как Китай уходит на новогодние каникулы - фото

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© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
В Китае после вспышки коронавируса начался сезон путешествий, приуроченный к Новому году по лунному календарю. Многие выбирают железнодорожный транспорт.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210129/15894342.html

В Китае начался старт путешествий в честь Нового года по лунному календарю. Главный атрибут мероприятия - маска.

В Китае стартовали путешествия в честь Нового года по лунному календарю. Власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок. Но можно ли после столь длительных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, удержаться от искушения хоть не намного, но сменить обстановку? 

Как китайцы выбираются на отдых - смотрите в нашей фотоленте.




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