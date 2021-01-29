С ковидным привкусом: как Китай уходит на новогодние каникулы - фото

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1d/15893743.jpg
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210129/15894342.html
В Китае начался старт путешествий в честь Нового года по лунному календарю. Главный атрибут мероприятия - маска.
В Китае стартовали путешествия в честь Нового года по лунному календарю. Власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок. Но можно ли после столь длительных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, удержаться от искушения хоть не намного, но сменить обстановку?
Как китайцы выбираются на отдых - смотрите в нашей фотоленте.