С ковидным привкусом: как Китай уходит на новогодние каникулы - фото

В Китае начался старт путешествий в честь Нового года по лунному календарю. Главный атрибут мероприятия - маска.

В Китае стартовали путешествия в честь Нового года по лунному календарю. Власти рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок. Но можно ли после столь длительных ограничений, связанных с коронавирусной пандемией, удержаться от искушения хоть не намного, но сменить обстановку?

Как китайцы выбираются на отдых - смотрите в нашей фотоленте.