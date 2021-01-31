Тренды весенне-летнего сезона 2021: цвета радуги, жемчуг и нежное кружево

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В столице Франции прошла Неделя высокой моды. Модели демонстрировали на подиуме необычные наряды, гармонично сочетающие в себе современный взгляд на ретро-стиль эпохи Ренессанса.
В Париже в условиях карантинных ограничений состоялась Неделя высокой моды. Именитые дизайнеры представили свои новые коллекции предстоящего весенне-летнего сезона.
Модели демонстрировали на подиуме необычные наряды, гармонично сочетающие в себе современный взгляд на ретро-стиль эпохи Ренессанса.
Платья, расшитые жемчужной россыпью, белое кружево и яркие разноцветные костюмы — все это смотрите в нашей фотоленте.