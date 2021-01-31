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Тренды весенне-летнего сезона 2021: цвета радуги, жемчуг и нежное кружево

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© AFP 2018 / Stephane De Sakutin
Модель представляет творение французского дизайнера Стефана Роллана на Paris Haute Couture Fashion Week.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1f/15904476.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210131/15905493/-2021.html

В столице Франции прошла Неделя высокой моды. Модели демонстрировали на подиуме необычные наряды, гармонично сочетающие в себе современный взгляд на ретро-стиль эпохи Ренессанса.

В Париже в условиях карантинных ограничений состоялась Неделя высокой моды. Именитые дизайнеры представили свои новые коллекции предстоящего весенне-летнего сезона. 

Модели демонстрировали на подиуме необычные наряды, гармонично сочетающие в себе современный взгляд на ретро-стиль эпохи Ренессанса.

Платья, расшитые жемчужной россыпью, белое кружево и яркие разноцветные костюмы — все это смотрите в нашей фотоленте.




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