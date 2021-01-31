Тренды весенне-летнего сезона 2021: цвета радуги, жемчуг и нежное кружево

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Щепки летят: в Узбекистане в 2020-м незаконно вырублено 7,8 тысяч деревьев В ходе проведенных расследований, правоохранительными органами было возбуждено 18 уголовных дел, а также изъято 127 единиц инструментов, которые использовались для рубки. 36

Драгоценные реформы — как возрождается ювелирное дело в Узбекистане Ежегодно 31 января во всем мире отмечают Международный день ювелира, который был учрежден в 2008 году в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. О том, как реанимируется и поддерживается ювелирная отрасль в Узбекистане — в нашем обзоре. 217