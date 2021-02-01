Карнавала нет: как опустела Венеция без туристов - фото

Пустые площади и маски в витринах: о том, как опустели улицы Венеции в пандемию, смотрите в нашей фотоленте!

Обычно в эти дни в Венеции очень шумно, красиво и многолюдно.

Однако в этом году карнавала нет из-за коронавирусной инфекции.

О том, как опустели улицы Венеции в пандемию, смотрите в нашей фотоленте!