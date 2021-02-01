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Карнавала нет: как опустела Венеция без туристов - фото

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© AP Photo / Antonio Calanni
Обычно в эти дни в Венеции очень шумно, красиво и многолюдно.
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/01/15909534.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210201/15910131/Karnavala-net-kak-opustela-Veneciya-bez-turistov-photo.html

Пустые площади и маски в витринах: о том, как опустели улицы Венеции в пандемию, смотрите в нашей фотоленте!

Обычно в эти дни в Венеции очень шумно, красиво и многолюдно.

Однако в этом году карнавала нет из-за коронавирусной инфекции.

О том, как опустели улицы Венеции в пандемию, смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
пандемия, коронавирус, Карантин, Венеция, фотосессия, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото



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