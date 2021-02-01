Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента

На территории туркомплекса "Конигиль" созданы все условия для комфортного пребывания туристов. Здесь путешественники могут ознакомиться с местными традициями и национальной кухней, а также понаблюдать за работой ремесленников.

Туристическая деревня "Конигиль" расположена в Самаркандской области в районе с аналогичным названием. Это уникальное место, куда хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы душевно отдохнуть и проникнуться его восточным колоритом.

Торжественное открытие туркомплекса состоялось еще в октябре прошлого года. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания туристов. На территории "Конигиль" путешественники могут ознакомиться с местными традициями и национальной кухней, а также понаблюдать за работой ремесленников.

Куклы ручной работы, плов, национальная одежда и сувениры - все это можно посмотреть в нашей фотоленте.