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Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента

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© Sputnik / Дильшода Рахматова
16 октября 2020 года, в рамках торжественного открытия туробъекта, органу самоуправления граждан "Конигиль" был вручен сертификат, удостоверяющий его статус туристической деревни.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/01/1e/15901607.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210201/15910891/Vostochnyy-kolorit-turisticheskoy-derevni-Konigil--fotolenta.html

На территории туркомплекса "Конигиль" созданы все условия для комфортного пребывания туристов. Здесь путешественники могут ознакомиться с местными традициями и национальной кухней, а также понаблюдать за работой ремесленников.

Туристическая деревня "Конигиль" расположена в Самаркандской области в районе с аналогичным названием. Это уникальное место, куда хочется возвращаться вновь и вновь, чтобы душевно отдохнуть и проникнуться его восточным колоритом. 

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Торжественное открытие туркомплекса состоялось еще в октябре прошлого года. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания туристов. На территории "Конигиль" путешественники могут ознакомиться с местными традициями и национальной кухней, а также понаблюдать за работой ремесленников.

Куклы ручной работы, плов, национальная одежда и сувениры - все это можно посмотреть в нашей фотоленте.




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Восточный колорит туристической деревни "Конигиль" — фотолента
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