Собаки вместо ПЦР-теста: как животных научили определять COVID по запаху - фото

Животному дают понюхать слюну человека, и за несколько секунд оно дает сигнал - заражен или нет. Смотрите нашу фотоленту!

Теперь в аэропорту и общественных местах необязательно будет сдавать тесты на коронавирус, ведь его начнут определять по запаху.

В Германии, например, уже обучили специальных собак делать это. Пес может всего за несколько секунд достоверно определить, заражен ли тот ли иной пассажир коронавирусом.

Оказалось, что таких собак много по всему миру. Изначально они были научены определять многие болезни по запаху: рак, грибок, клопов и даже уровень сахара в крови. Теперь к этому списку прибавился COVID-19.

Как это происходит? Животному дают понюхать слюну человека, и за несколько секунд оно дает сигнал - заражен или нет.

Смотрите нашу фотоленту!