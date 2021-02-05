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Картина недели: Чаплин в мусорном баке, бедный Кабул и сверкающий Нью-Йорк

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  • Участница протестов в Бангкоке, Таиланд.
  • Люди в традиционных длинных черных плащах табарро на площади Святого Марка в Венеции.
  • Зверек Фил во время празднования Дня сурка в США.
  • Участник акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности на площади Республики в Париже.
  • Фотосъемка на фоне радуги после шторма в Барселоне, Испания.
  • Полицейский бьет демонстранта во время несанкционированной демонстрации против ограничительных мер COVID-19 в Брюсселе.
  • Мужчина несет на руках ребенка, пострадавшего в результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Азаз.
  • Модель позирует фотографам на пляже Лхокнга, провинция Ачех, Индонезия.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон держит зонтик над премьер-министром Словакии Игорем Матовичем во время совместного заявления в Елисейском дворце в Париже.
  • Девушка на Таймс-сквер во время сильного снегопада. Нью-Йорк, США.
  • Рабочие на здании строящегося Музея будущего в Дубае, ОАЭ.
  • Афганские дети играют на окраине Кабула.
  • Акция протеста против ужесточения законодательства об абортах в Варшаве, Польша.
  • Поезд на затопленной местности в Германии.
  • Мужчина в костюме Чарли Чаплина в мусорном баке во время представления в Пешаваре, Пакистан.
  • Молния над Национальным конгрессом в Бразилиа, Бразилия.
  • Мужчина спускается по лестнице Браманте в музее Ватикана.
  • Женщина у картины в торговом центре River City Arts and Antiques в Бангкоке.
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
Участница протестов в Бангкоке, Таиланд.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210205/15941865.html

Первые семь дней февраля почти позади. Они запомнятся как печальными, так и радостными событиями и моментами.

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