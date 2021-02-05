Картина недели: Чаплин в мусорном баке, бедный Кабул и сверкающий Нью-Йорк

Смотрите фотоподборку Sputnik Узбекистан.
Первые семь дней февраля почти позади. Они запомнятся как печальными, так и радостными событиями и моментами.
Смотрите фотоподборку Sputnik Узбекистан.
Смотрите нашу фотоленту о том, как такие удивительные собаки живут в одном из приютов маленького городка в Таиланде!
Животному дают понюхать слюну человека, и за несколько секунд оно дает сигнал - заражен или нет. Смотрите нашу фотоленту!
По словам ученых, в этом году число циклонов, скорее всего, будет увеличиваться. Посмотрите на эти шокирующие кадры.
На территории туркомплекса "Конигиль" созданы все условия для комфортного пребывания туристов. Здесь путешественники могут ознакомиться с местными традициями и национальной кухней, а также понаблюдать за работой ремесленников.
Летом 2019-го Государственный налоговый комитет Узбекистана подписал с российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) меморандум о внедрении цифровой маркировки отдельных товаров в республике.
Заем на машину можно оформить только при личном обращении заявителя в рамках совместной программы банка и автопроизводителя.
Будущий храм возводится в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона в 23-м микрорайоне Нукуса. В епархии надеются, что стены сооружения будут подняты уже в этом году.
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