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Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото

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© REUTERS / Athit Perawongmetha
Обычно, когда мы видим собак-инвалидов, то нам становится их очень жалко. Однако вот сами псы себя не считают "ограниченными". А вот так живут собаки с ограниченными возможностями в фонде Чонбури в Таиланде.
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210205/15943585/Shastie-na-treh-lapah-kak-jivut-sobaki-invalidi-v-priute-Tailanda.html

Смотрите нашу фотоленту о том, как такие удивительные собаки живут в одном из приютов маленького городка в Таиланде!

Обычно, когда мы видим собак-инвалидов, то нам становится их очень жалко. Однако вот сами псы себя не считают "ограниченными". 

Ведь им абсолютно все равно, кто и как на них смотрит, они счастливы, если с ними рядом просто находятся люди, готовые их поддержать и приласкать.

В большинстве случаев самочувствие и полноценная жизнь животного с ограниченными физическими возможностями зависит от хозяина. Если он не опускает руки, готов бороться и пройти до конца вместе с собакой трудный путь реабилитации, то у питомца есть шанс прожить длинную полноценную жизнь.

Смотрите нашу фотоленту о том, как удивительные собаки живут в одном из приютов Таиланда!

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Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
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