Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото

Смотрите нашу фотоленту о том, как такие удивительные собаки живут в одном из приютов маленького городка в Таиланде!

Обычно, когда мы видим собак-инвалидов, то нам становится их очень жалко. Однако вот сами псы себя не считают "ограниченными".

Ведь им абсолютно все равно, кто и как на них смотрит, они счастливы, если с ними рядом просто находятся люди, готовые их поддержать и приласкать.

В большинстве случаев самочувствие и полноценная жизнь животного с ограниченными физическими возможностями зависит от хозяина. Если он не опускает руки, готов бороться и пройти до конца вместе с собакой трудный путь реабилитации, то у питомца есть шанс прожить длинную полноценную жизнь.

Смотрите нашу фотоленту о том, как удивительные собаки живут в одном из приютов Таиланда!