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Германия под водой: ужасающие кадры потопа

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  • Железнодорожный переезд среди затопленной наводнением из-за дождя и тающего снега местности в Ниддерау недалеко от Франкфурта
  • Первые ограничения на судоходство в регионе действуют после того, как река Рейн затопила часть берегов в Кельне
  • На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. Каждый день по реке, например на участке между Майнцем и Кобленцем, проходит около 200 кораблей
  • Берега Рейна затоплены в Нидерверте. Как говорят в Германии, жить на Рейне - жить вместе с Рейном
  • За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов
  • В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро
  • Иногда Рейн ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов
  • Но может, как сейчас, добраться до детских площадок, подвалов и первых этажей
  • Ресторан в воде в Германии
  • В ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление осадков
© AP Photo / Michael Probst
Железнодорожный переезд среди затопленной наводнением из-за дождя и тающего снега местности в Ниддерау недалеко от Франкфурта
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/07/15952951.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210207/15953518.html

Наводнение, вызванное дождем и таянием снега, угрожает коммерческому судоходству на крупнейшей реке Германии Рейн.

Сильные наводнения накрыли центр и западные районы Германии. Экстренные службы муниципалитета в скором порядке возводят на улицах немецких городов временные дамбы. Согласно прогнозам, в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.

В числе причин экстремального повышения уровня воды в реках называют продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало больше нормы.

Сильное наводнение наблюдается в Тюрингии, уровень воды превышен в четырех реках региона, включая Майн и Верру. На востоке Саксонии сообщается о повышении уровня в реке Цвёниц, в Гессене - в основном русле реки Фульда и ее притоках.




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