Германия под водой: ужасающие кадры потопа

Сильные наводнения накрыли центр и западные районы Германии. Экстренные службы муниципалитета в скором порядке возводят на улицах немецких городов временные дамбы. Согласно прогнозам, в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.

В числе причин экстремального повышения уровня воды в реках называют продолжительные дожди и таяние снега, которого в последние недели в Германии выпало больше нормы.

Сильное наводнение наблюдается в Тюрингии, уровень воды превышен в четырех реках региона, включая Майн и Верру. На востоке Саксонии сообщается о повышении уровня в реке Цвёниц, в Гессене - в основном русле реки Фульда и ее притоках.