Лучшие снимки подводного мира 2021 года - фотолента

Этот загадочный подводный мир...
На днях стали известны победители конкурса The Underwater Photographer of the Year 2021.
Готические замки, удивительные рыбы и многое другое - смотрите в нашей фотоленте!
Готические замки, удивительные рыбы и многое другое - смотрите в нашей фотоленте кадры победителей конкурса.
Этот загадочный подводный мир...
На днях стали известны победители конкурса The Underwater Photographer of the Year 2021.
Готические замки, удивительные рыбы и многое другое - смотрите в нашей фотоленте!
Вышивка, стразы и красный цвет. Самые модные свадебные платья в Пакистане - смотрите в нашей фотоленте!
Наводнение, вызванное дождем и таянием снега, угрожает коммерческому судоходству на крупнейшей реке Германии Рейн.
Смотрите нашу фотоленту о том, как такие удивительные собаки живут в одном из приютов маленького городка в Таиланде!
Первые семь дней февраля почти позади. Они запомнятся как печальными, так и радостными событиями и моментами.
Документ был принят Законодательной палатой 29 января, затем, 5 февраля, его одобрил Сенат.
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 "Спутник V".
Дилара объявила о старте конкурса, а среди спонсоров числятся Дава, Гусейн Гасанов, Отабек Умаров и многие другие.
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