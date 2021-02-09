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Лучшие снимки подводного мира 2021 года - фотолента

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Снимок американского фотографа, победивший в категории "Широкий угол".
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/09/15964034.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210209/15964925/Luchshie-snimki-podvodnogo-mira-2021-photo.html

Готические замки, удивительные рыбы и многое другое - смотрите в нашей фотоленте кадры победителей конкурса.

Этот загадочный подводный мир...

На днях стали известны победители конкурса The Underwater Photographer of the Year 2021.

Готические замки, удивительные рыбы и многое другое - смотрите в нашей фотоленте!

Теги:
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