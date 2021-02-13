Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве

Пока в Москве и других городах России метет метель, а столбик термометра опускается местами до -40 градусов, в Ташкенте расцветает урюк.

Несмотря на календарную зиму, весна в Ташкенте уже полностью взяла бразды правления в свои руки.

За окном +20, дожди ожидаются кратковременные и не в ближайшее время. А жители тем временем уже приступают к облагораживанию территорий и подготовке земли к весенним посевам.

Столица цветет и дышит теплом пробуждающейся природы.

Первые почки, а где-то и листочки на деревьях разглядела и корреспондент Sputnik Узбекистан. Объектив ее камеры запечатлел весеннее настроение людей, первую зелень и солнечные лучи, согревающие землю надеждой на обновление.