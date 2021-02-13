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Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве

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  • Первая зелень в городе.
  • Во дворах и парках Ташкента уже начинают цвести клумбы.
  • Городские улицы в солнечном свете.
  • В Ташкент пришла весна.
  • Первые листочки на деревьях.
  • В Ташкент пришла весна
  • Красота пробуждающейся от зимнего сна природы.
  • В Ташкент пришла весна
  • На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
  • На календаре еще февраль, а Ташкент уже начинает цвести.
Sputnik
Первая зелень в городе.
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e5/02/0c/15990939.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/photo/20210213/15991396/V-Tashkent-prishla-vesna.html

Пока в Москве и других городах России метет метель, а столбик термометра опускается местами до -40 градусов, в Ташкенте расцветает урюк.

Несмотря на календарную зиму, весна в Ташкенте уже полностью взяла бразды правления в свои руки.

За окном +20, дожди ожидаются кратковременные и не в ближайшее время. А жители тем временем уже приступают к облагораживанию территорий и подготовке земли к весенним посевам.

Столица цветет и дышит теплом пробуждающейся природы.

Первые почки, а где-то и листочки на деревьях разглядела и корреспондент Sputnik Узбекистан. Объектив ее камеры запечатлел весеннее настроение людей, первую зелень и солнечные лучи, согревающие землю надеждой на обновление.




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На улицах города уже много людей - жители гуляют с детьми, отдыхают и ждут весну.
Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве
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