Весеннее обновление: Ташкент в зеленом убранстве

Несмотря на календарную зиму, весна в Ташкенте уже полностью взяла бразды правления в свои руки.
За окном +20, дожди ожидаются кратковременные и не в ближайшее время. А жители тем временем уже приступают к облагораживанию территорий и подготовке земли к весенним посевам.
Столица цветет и дышит теплом пробуждающейся природы.
Первые почки, а где-то и листочки на деревьях разглядела и корреспондент Sputnik Узбекистан. Объектив ее камеры запечатлел весеннее настроение людей, первую зелень и солнечные лучи, согревающие землю надеждой на обновление.